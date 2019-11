Abbuffata di Btp nell'asta odierna, spicca il nuovo 7 anni e due Btp 30y

Titta Ferraro 13 novembre 2019 - 09:49

MILANO (Finanza.com)

Saranno ben quattro i Btp in offerta nell'asta odierna. Dopo il test di ieri, con tassi in risalita nell'asta Bot e domanda sostenuta, oggi il Tesoro si cimenta nella consueta asta di metà mese con protagonisti titoli a media lunga scadenza per massimi 7,25 miliardi di euro. Nel dettaglio verranno offerti BTP a 3 anni (scadenza gennaio 2023) in un intervallo compreso tra 2 e 2,5 miliardi di euro; in agenda poi il nuovo BTP a 7 anni (scadenza gennaio 2027) per 3-3,25 miliardi; Emissione tra 1 e 1,5 miliardi infine per due differenti Btp a 30 anni (marzo 2047 a settembre 2049). Questi due titoli vengono emessi per un quantitativo all’interno di un intervallo di offerta congiunto. Pertanto, l’importo offerto – sia minimo che massimo – è da intendersi come complessivo per i due titoli.Lo scorso mese il titolo triennale è stato assegnato a un tasso leggermente positivo (0,05%) per 2,75 mld e rapporto di copertura di 1,46. Il Btp 7 anni (luglio 2026) al tasso dello 0,60%, mentre il Btp con scadenza 1° settembre 2049 al rendimento lordo medio del 2,03%.