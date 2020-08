Abbot: +9,2% in premarket. FDA approva il nuovo test per il Covid 19

michele fanigliulo 27 agosto 2020 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Pre-market esplosivo per Abbot che segna oltre il 9% in scia alla notizia che la Fda ha approvato il nuovo test per il Covid 19 di Abbott. Test che potrebbe rappresentare una svolta nella prevenzione alla diffusione del virus e ovviamente alla rilevazione dello stesso nelle persone infette.Si tratta infatti di un test rapido, che fornisce risultati in 15 minuti, poco costoso, circa 5 dollari, e molto sicuro, con oltre il 97% di affidabilità, il tutto senza alcun lavoro di laboratorio.Il test, chiamato BinaxNOW, sarà lanciato contemporaneamente ad un'applicazione che si sincronizza con i test e fornisce a chi risulta negativo un ‘passaporto sanitario digitale’ che può essere visualizzato sul telefono. Il CEO Robert Ford ha affermato in una dichiarazione che la combinazione del test e dell'applicazione offre una “soluzione completa”.