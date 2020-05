Abbonamenti palestra, il calcolo del rimborso medio per 76 giorni di chiusura

Redazione Finanza 15 maggio 2020 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

Ammonta a 1,9 miliardi di euro l'ammontare complessivo dei rimborsi che le palestre dovranno elargire ai loro utenti in caso di riapertura il prossimo 25 maggio. Lo afferma il Codacons, che ha elaborato i calcoli relativi agli indennizzi spettanti ai cittadini in virtù della chiusura degli impianti a causa dell’emergenza coronavirus.L’attività di palestre, piscine e centri sportivi di tutta Italia è stata sospesa per effetto del Dpcm del Governo firmato dal Premier Conte lo scorso 9 marzo. Un totale di 76 giorni complessivi di chiusura degli impianti, e il diritto degli utenti al rimborso parziale degli abbonamenti.Considerato che in Italia il costo medio di un abbonamento annuale in palestra è pari a 450 euro, ogni singolo iscritto ha diritto in media a 94 euro di rimborso, per un valore complessivo di 1,88 miliardi di euro, dal momento che sono circa 20 milioni gli italiani che frequentano le palestre.“Molte strutture hanno deciso di indennizzare i propri iscritti allungando il periodo di validità degli abbonamenti, altre hanno offerto corsi e lezioni via web; tutte opzioni facoltative che possono essere scelte dal consumatore come forma di indennizzo, ma che non escludono la possibilità degli utenti di chiedere e ottenere rimborsi in denaro qualora non intendano avvalersi di tali offerte – spiega il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – Ovviamente pensiamo anche ai gestori delle strutture, pesantemente danneggiati dall’emergenza Covid, i quali devono essere sostenuti e aiutati dal Governo attraverso misure specifiche e agevolazioni fiscali, per non andare incontro al fallimento”.