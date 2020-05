A Prysmian anche il secondo dei tre “German corridors”, commessa da oltre 500 mln

Redazione Finanza 11 maggio 2020 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group si è aggiudicato la commessa assegnata da l'operatore di rete tedesco Amprion GmbH per la connessione in cavo interrato A-Nord, parte del progetto tedesco di trasmissione elettrica “Corridoio A” della capacità di 2 GW. Nell’ambito della commessa del valore di oltre 500 milioni di euro. Lo rende noto il big italiano del settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, che sarà responsabile della progettazione, produzione, fornitura, posa, giunzione, test e collaudo di un sistema in cavo interrato con una capacità di 1 GW che coprirà l’intera tratta settentrionale dei “German Corridors”. L’inizio dei lavori, precisa la nota, per la realizzazione del sistema HVDC è previsto entro il 2023.“L’aggiudicazione del progetto A-Nord per la realizzazione del secondo dei tre German Corridors, dopo aver conquistato solo pochi giorni fa il progetto SuedOstLink, conferma ancora una volta il ruolo e l’impegno di Prysmian nei piani europei di sviluppo delle reti elettriche a supporto della transizione energetica. È fonte di grande soddisfazione vedere pienamente riconosciuta la validità del know-how del gruppo, le capacità di esecuzione dei progetti e i progressi nell’innovazione tecnologica”, sottolinea Valerio Battista, ceo di Prysmian Group.