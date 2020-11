A Piazza Affari migliora l'umore, Ftse Mib sale

Daniela La Cava 18 novembre 2020 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio di giornata in calo, Piazza Affari e le principali Borse europee passano in territorio positivo. I rialzi maggiori in Europa sono quelli del Ftse Mib che sale di oltre mezzo punto percentuale a quota 21.562 punti. La migliore del listino milanese è Fineco che sale di quasi il 3%, seguita da Nexi e Bper che segnano una crescita di circa il 2,5 per vento. Si mette in evidenza anche CNH che avanza del 2,45% all'indomani della nomina del nuovo ceo, Scott Wine, che prenderà le redini del gruppo a partire da gennaio.