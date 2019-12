AS Roma: si complica la cessione al magnate Friedkin, titolo arranca

Titta Ferraro 12 dicembre 2019 - 11:27

L'attesa fumata bianca per il passaggio di proprietà dell'AS Roma si allontana e il titolo soffre in Borsa con un calo giornaliero di oltre il 3%. Le ultime indiscrezioni stampa vedono raffreddarsi l'interesse del tycon Dan Friedkin, che vanta un patrimonio personale di oltre 4 miliardi di dollari e proprietario di Gulf States Toyota.Il principale scoglio, stando a quanto riporta oggi Il Sole 24 Ore, è la valutazione della Roma. L'attuale proprietario James Pallotta punta a recuperare quanto investito in questi ani (secondo Calcio e Finanza dal 2012 ad oggi Pallotta e i suoi soci hanno investito oltre 250 milioni).la Roma presenta debiti attorno ai 250 milioni e dovrà affrontare un aumento di capitale da 150 milioni. Tra i fattori chiave delle trattative anche il progetto stadio.