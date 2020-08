AS ROMA: Dan Friedkin perfeziona acquisto dell'86,6%. Confermato AD Guido Fienga

michele fanigliulo 18 agosto 2020 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Dan Friedkin, miliardario texano, ha perfezionato l’acquisto dell’86,6% di AS Roma diventandone presidente. Il titolo oggi cede l'1,85% sottoperformando Piazza Affari.Guido Fienga manterrà la carica di amministratore delegato del club.Oltre a Dan Friedkin, il Cda della squadra di calcio ha nominato per cooptazione Ryan Friedkin, Marc Watts, Eric Williamson, e Ana Dunkel, mentre si sono dimessi James J. Pallotta, Charlotte Beers, Richard D’Amore, Gregory Martin, Paul Edgerly, Cameron Neely e Barry Sternlicht.Friedkin dovrà lanciare un’offerta pubblica obbligatoria sulle azioni ancora in circolazione.