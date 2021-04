ASTM, vinta concessione autostradale in Brasile per una durata di 35 anni

Redazione Finanza 30 aprile 2021 - 15:47

ASTM si aggiudica, tramite EcoRodovias, la gara per la gestione del sistema autostradale in Brasile che va da Alianca do Tocantins a Anàpolis, per una lunghezza di 851 km. L’aggiudicazione definitiva e la firma del contratto di concessione, della durata di 35 anni, avverranno alla scadenza dei termini per eventuali ricorsi. Il sistema autostradale si sviluppa per 851 km e comprende tre tratte che svolgono un ruolo strategico all’interno del sistema dei corridoi logistici tra il nord e il centro-sud del Brasile. La rete in concessione attraversa 38 comuni negli stati di Tocantins e di Goias e prevede, nell’arco del periodo, circa 14 miliardi di real di investimenti.