ALA: rinnovo pluriennale della partnership con Thales Alenia Space Italia

16 febbraio 2022

ALA ha rinnovato la collaborazione pluriennale con Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), da oltre 40 anni leader nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi spaziali innovativi ad alta tecnologia.La partnership, avviata nel 2016, prevede la gestione del ciclo logistico integrato dei materiali grezzi (metallici e non metallici), quali ad esempio piastre, lastre e barre in titanio e alluminio. Il servizio comprende la ricerca delle migliori fonti d’acquisto, l’inventory management, il servizio cut to size e la consegna JIT- Just In Time presso i subfornitori di Thales Alenia Space.