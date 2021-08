ALA: avvenuto esercizio dell'opzione Greenshoe nell'ambito della quotazione su Aim Italia

simone borghi 19 agosto 2021 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

ALA, operatore leader nel settore dei servizi di logistica integrata, comunica che il Global Coordinator Equita SIM ha proceduto all’esercizio dell’opzione Greenshoe concessa da AIP in qualità di azionista di maggioranza di ALA nel contesto della quotazione su Aim Italia per complessive 117.664 azioni della società.Il prezzo di esercizio delle azioni oggetto della Greenshoe è pari a 10 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 1.176.640 euro. Ad esito dell’esercizio della Greenshoe, AIP detiene il 73,78% del capitale sociale di ALA.