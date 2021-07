A.L.A. ammessa a negoziazioni su Aim Italia, martedì 20 luglio atteso debutto

Daniela La Cava 16 luglio 2021 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

A.L.A., attiva nel settore dei servizi di logistica integrata e di distribuzione di prodotti e componentistica destinati all’uso nel campo aeronautico e aerospaziale, sia in ambito civile che nel settore della difesa, e in altri settori, quali la produzione energetica, l’oil & gas, il ferroviario, il navale e l’industria generica, ha annunciato di avere ricevuto l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia. L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è fissato per martedì 20 luglio 2021.Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito 10 euro ciascuna, con una capitalizzazione della società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 90,3 milioni e un flottante previsto pari al 20,3% (23% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).