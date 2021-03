AI e big data in Borsa: Almawave balza del 10% su Aim nel giorno del debutto

Daniela La Cava 11 marzo 2021 - 14:27

MILANO (Finanza.com)

Debutto in deciso rialzo per Almawave sull'Aim Italia di Borsa Italiana. Il titolo del gruppo romano che opera nel campo dell’intelligenza artificiale e dei big data, che ha sviluppato tecnologie e piattaforme software proprietarie per la comprensione del linguaggio naturale, mostra un rialzo di oltre il 10% a quota 4,68 euro (nel corso della mattinata il titolo si è spinto vicino alla soglia dei 5 euro). Una quotazione, come ha sottolineato il gruppo, finalizzata a sostenere la crescita sia organica sia per linee esterne, attraverso operazioni di M&A.In fase di collocamento la società (parte del Gruppo Almaviva) ha raccolto 30 milioni di euro, di cui 2,7 milioni di euro dalla tranche dell’aumento di capitale riservata all’esercizio dell’opzione greenshoe. Il flottante al momento dell’ammissione è del 26,09% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe e la capitalizzazione è pari a circa 115 milioni di euro.