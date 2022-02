AI, arriva Ovy: risponde alle email e fa risparmiare un terzo della giornata di lavoro

Luca Losito 16 febbraio 2022 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Stando a un recente report, una persona impiega mediamente il 28% della propria giornata lavorativa a rispondere ai messaggi accumulati nella casella di posta elettronica. Circa due ore e mezza ogni giorno vengono impiegate ad elaborare e contestualizzare una email di risposta. Da oggi arriva sul mercato mondiale la soluzione Ovy, il primo assistente virtuale potenziato dall’AI in grado di generare email di risposta complete, pertinenti e personalizzate in un solo clic. La tecnologia realizzata dalla startup italiana Userbot, pioniere nel campo dell’Intelligenza Artificiale, può essere integrata direttamente nella casella di posta elettronica Gmail mediante un’estensione di Google Chrome, facilmente scaricabile dal web store del browser.Ovy è disponibile sia gratuitamente, con la generazione di 50 email di risposta, sia nella versione premium con differenti abbonamenti. Con la realizzazione di Ovy l’obiettivo di Userbot è offrire una soluzione smart al dispendio di tempo ed energie di molti manager e professionisti.A seguito del lancio sul portale americano Product Hunt - punto di riferimento globale per scoprire tutte le novità tecnologiche disponibili sul mercato - in un solo giorno, Ovy si è posizionato secondo in classifica. Grazie ai numerosi riscontri positivi da parte di esperti e appassionati, il nuovo tool di Userbot ha così scalato la graduatoria giornaliera a livello mondiale e conquistato gli amanti del tech.Potenziato dall’Intelligenza Artificiale, Ovy individua automaticamente chi è il destinatario e il contenuto del messaggio al fine di scrivere una risposta completa e pertinente al contesto. Inoltre, Ovy è anche multilingue ed è in grado di individuare in tempo reale l’idioma del messaggio generando una risposta nella medesima lingua. L’utilizzo di Ovy è semplicissimo, dopo l’installazione basterà infatti aprire l’email a cui si desidera rispondere, cliccare “Genera risposta” o selezionare una tra le opzioni personalizzate e aggiungere eventuali informazioni specifiche inviando con un ultimo clic la email.