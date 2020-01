AIM Italia: i 10 titoli con performance oltre +100%

Alessandra Caparello 8 gennaio 2020 - 17:19

Trentacinque nuove quotazioni, di cui 31 IPO e 4 ammissioni post business combination, e una raccolta di capitali pari a 207 milioni di euro: questi i numeri del mercato AIM Italia secondo quanto reso noto dall’Osservatorio AIM di IR Top Consulting.Al 31 dicembre 2019, AIM Italia conta 132 società con un giro d’affari nel 2018 pari a 5,2 miliardi di euro, una capitalizzazione di 6,6 miliardi di euro e una raccolta di capitali in IPO pari a circa 3,9 miliardi di euro, di cui, in media, il 93% proveniente da nuova emissione di titolo. In 10 anni sono approdate su AIM Italia 183 società.L’Osservatorio individua anche le società AIM che hanno registrato la migliore performance nel 2019 e che sono: Innovatec (382%), Gruppo Green Power (227%), Iervolino Entertainment (211%), Mondo TV Suisse (184%), Eles (175%), Expert System (163%), Neosperience (132%), Confinvest (120%), EdiliziAcrobatica (113%), MailUp (104%).