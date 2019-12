AIM Italia: boom di scambi nel 2019

Titta Ferraro 30 dicembre 2019 - 13:57

MILANO (Finanza.com)

Consistente crescita degli scambi di azioni sul mercato AIM nel 2019. Dalla Review dei Mercati 2019 pubblicata oggi da Borsa Italiana emerge che i volumi sono in aumento del 19,6%, con la media giornaliera degli scambi passata da 9,7 a 11,6 milioni di euro e del 56,3% con la media giornaliera dei contratti passata da 2.032 a oltre 3.100. Il massimo giornaliero per contratti e controvalore scambiato è stato raggiunto il 29 luglio 2019 con 38,6 milioni di Euro e 8.403 contratti scambiati.Nel 2019 si sono celebrati i primi 10 anni del mercato AIM Italia. Dal 2009 hanno debuttato su AIM Italia oltre 180 società, appartenenti a 10 settori, per una raccolta complessiva pari a 3,9 miliardi di euro.