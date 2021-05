AIM Italia Conference: parte oggi la quarta edizione in modalità digitale

Redazione Finanza 25 maggio 2021 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Al via oggi la quarta edizione dell’Aim Italia Conference di Borsa Italiana, che si terrà sino al 27 maggio in modalità digitale. Questa edizione vede la presenza di 67 società quotate su Aim Italia e oltre 900 incontri one-to-one organizzati con investitori istituzionali e circa 200 meeting con analisti. Gli oltre 140 investitori presenti sono in rappresentanza di circa 90 case di investimento sia estere sia italiane. Nello specifico il 56% è rappresentato da società di investimento italiane e il 44% estere tra cui Svizzera (10%), Paesi del Nord Europa (8%), Francia (7%), Germania (6%), UK (5%), Spagna (3%), USA (1%) e altri Paesi (4%). Osservando i numeri del mercato Aim Italia, sono oggi 142 le società quotate per una capitalizzazione complessiva pari a €7,5 miliardi di euro e una capitalizzazione media pari a 54 milioni. È quanto si apprende in una nota di Borsa Italiana.In questi ultimi anni AIM Italia sta vivendo un importante momento di crescita e si è consolidato come mercato di riferimento per le piccole e medie imprese italiane, spesso al primo accesso ai mercati dei capitali. Da inizio 2021 si sono già quotate sul mercato 8 società continuando un trend crescente nel numero di quotazioni che ha visto l’anno scorso quotarsi 23 società nonostante il complesso momento dovuto alla pandemia. Le società quotate su Aim Italia sono rappresentative di molti settori dell’economia del Paese: dal settore industriale, alla tecnologia, dai beni voluttuari e di prima necessità, alla finanza. Circa il 42% delle società sono PMI innovative.