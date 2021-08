AIM Italia, Compagnia dei Caraibi: Illimity ha esercitato integralmente opzione Greenshoe

Redazione Finanza 27 agosto 2021 - 07:28

MILANO (Finanza.com)

Compagnia dei Caraibi S.p.A. ('Compagnia dei Caraibi' o la'Società') azienda piemontese leader nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati,vini e soft drink di fascia premium e ultra premium da tutto il mondo, comunica che in data odierna illimity Bank S.p.A., nel suo ruolo di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l'opzione Greenshoe (l’'OpzioneGreenshoe' o 'Greenshoe') concessa da GEM S.r.l.(l'Azionista) per complessive n. 521.739 azioni ordinarie di proprietà del medesimo Azionista. Lo si legge nel comunicato diramato da Compagnia dei Caraibi.L'Opzione Greenshoe rientra tra gli accordi sottoscritti tra l'Azionista e illimity Bank S.p.A. nell'ambito dell'operazione di quotazione sul mercato AIM Italia.Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'OpzioneGreenshoe è pari ad Euro 3,45 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamentodelle azioni della Società.Con riferimento alla facoltà di illimity Bank S.p.A. di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioniCompagnia dei Caraibi S.p.A. – a partire dalla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia (28 luglio 2021) efino alla data odierna – si comunica, anche per conto di illimity Bank S.p.A. e sulla base delle informazioniricevute da quest'ultima, che, durante il suddetto periodo, non è stata effettuata alcuna operazione distabilizzazione.Il flottante, tenuto conto dell'avvenuto esercizio dell'opzione greenshoe, è pari al 27,43%.