ABTG: ok da assemblea a dividendo di 0,09 euro

Redazione Finanza 26 novembre 2021 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea ordinaria degli azionisti di Alfio Bardolla Training Group, attiva in Italia nel digital financial & business training, ha approvato la distribuzione di un dividendo straordinario pari a 0,09 eur per ogni azione in circolazione, per un controvalore complessivo di 458.492,49 euro. La società ricorda che il dividendo straordinario sarà messo in pagamento il giorno 1° dicembre 2021, con data di stacco della cedola il giorno 29 novembre 2021. Ai sensi del regolamento dei “Warrant ABTG 2017-2027”, si legge nella nota, la distribuzione del dividendo straordinario non comporta alcuna modifica relativamente al numero delle azioni di compendio sottoscrivibili per ciascun warrant, mentre il prezzo di esercizio sarà modificato sottraendo a tale prezzo il valore del dividendo distribuito."L’approvazione dell’assemblea degli azionisti sulla distribuzione del dividendo, pari a circa l’utile netto consolidato del 2020, e il positivo andamento del gruppo, ci rendono particolarmente soddisfatti e ci trasmettono fiducia per dare il via ad una politica costante di remunerazione degli azionisti", commenta l'a.d. Alfio Bardolla.