ABP Nocivelli, commessa da 1,12 milioni di euro e il mercato apprezza

Giulio Visigalli 21 gennaio 2022 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

ABP Novicelli si è aggiudicata, dall’Ospedale Luigi Sacco di Milano, una commessa da circa 1,12 milioni di euro per lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della cucina dell'ospedale e dei locali di servizio annessi. Come riporta la nota societaria i lavori inizieranno questo mese e avranno una durata stimata di circa 11 mesi.Intanto in borsa il titolo sta mettendo a segno un’ottima performance con un rialzo al momento del 4% a 3,83 euro ad azione.