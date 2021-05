ABI, banche: spread tra tasso medio prestiti e tasso medio raccolta a 'livelli particolarmente infimi'

Redazione Finanza 18 maggio 2021 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Ilmargine (spread) fra il tasso medio sui prestiti e quello medio sulla raccolta a famiglie e società non finanziarie rimane in Italia su livelli particolarmente infimi, ad aprile 2021 risulta di 175 punti base (175 punti base anche nel mese precedente), in marcato calo dagli oltre 300 punti base di prima della crisi finanziaria (335 punti base a fine 2007). E' quanto emerge dal rapporto mensile dell'Abi del maggio 2021, in riferimento allo spread delle banche italiane.