A2a: si allungano tempi per intesa con Ardian, periodo esclusiva fino a marzo 2022

2 dicembre 2021

A2a ha annunciato l’estensione da dicembre a marzo del periodo di negoziazione in esclusiva del term-sheet non vincolante con Ardian." Con riferimento al progetto di partnership previsto dal term sheet non vincolante sottoscritto tra A2a e Ardian in data 8 giugno 2021 si comunica che ieri A2a e Ardian hanno provveduto ad estendere il periodo di esclusiva dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022", si legge nel comunicato stampa diffuso ieri sera."L'allungamento dei tempi di negoziazione è una novità negativa, considerando che nella call per i risultati dei 9 mesi era stata ribadita l’intenzione di chiudere l’accordo entro fine dicembre", commentano gli analisti di Equita che confermano la valutazione buy (acquistare) e target price di 1,95 euro su A2a.