A2a in vetta al Ftse Mib, Equita vede una trimestrale positiva

Daniela La Cava 29 ottobre 2019 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Giornata positiva a Piazza Affari per A2a (+1,5% a 1,706 sui massimi di giornata) che si posiziona tra i migliori titoli del Ftse Mib. Per la multiutility lombarda gli analisti guardano già all'appuntamento con i conti, fissato il prossimo 13 novembre. "Ci attendiamo una trimestrale positiva da A2a, con un Ebitda in crescita del +25% su base annua principalmente grazie a un confronto favorevole sulla Power Generation e A un andamento stabile/leggermente positivo per le altre divisioni".Secondo la preview di Equita, A2a dovrebbe registrare ricavi in rialzo del 25% a 1,795 miliardi di euro, con un Ebitda atteso a 272 milioni (+25% a/a) e un utile netto di 86 milioni (+12%). Equita conferma la raccomandazione buy su A2a, con target a 1,83 euro.