A2A: utile netto in calo nel primo trimestre ma sopra attese, crescono i ricavi di 298 milioni di euro

15 maggio 2019

Cala l’utile netto di A2a nel primo trimestre arrivando a toccare 104 milioni di euro contro i 173 milioni dello stesso periodo di un anno fa ma comunque oltre le attese del consenso a 98 milioni.Il margine operativo lordo della multi-utility tocca i 328 milioni di euro, in riduzione rispetto al primo trimestre 2018 per il venir meno del contributo dei certificati verdi e per gli anomali andamenti climatici.Crescono invece i ricavi toccando 2.110 milioni di euro, in aumento di 298 milioni di euro rispetto ai primi tre mesi dell’anno precedente (+16%). L’aumento dei ricavi è prevalentemente riconducibile ai ricavi da vendita di energia elettrica, a seguito delle maggiori vendite su mercato libero, in particolare grandi clienti, ai ricavi da vendita gas grazie ai maggiori volumi venduti sul mercato libero e intermediati sul mercato all’ingrosso, all’incremento dei prezzi unitari sia elettricità sia gas, parzialmente compensati dai minori ricavi relativi ai certificati verdi.