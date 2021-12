A2A positiva in Borsa: Equita conferma buy con ingresso in Volta Green Energy

Redazione Finanza 28 dicembre 2021 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Scambi positivi a Piazza Affari per A2A che si posiziona tra i mgiliori titoli del Ftse Mib, mostrando rialzo di oltre il 2% a quota 1,7195 euro. Gli analisti di Equita hanno confermato la raccomandazione di acquisto (rating buy) sull'utility lombarda all'indomani dell'accordo per l'ingresso in maggioranza in Volta Green Energy, società fondata nel 2017 che possiede una piattaforma dedicata allo sviluppo e gestione di impianti renewables con un team di 20 professionisti. L'accordo prevede inoltre l'acquisizione di una pipeline di progetti eolici e fotovoltaici per 800 MW, dei quali una parte (minore) già ready-to-build e la maggior parte con iter autorizzativo avviato. Non è stata resa nota la valorizzazione di Volta Green Energy, nè la quota che acquisirà a2a."Industrialmente giudichiamo corretta l'operazione perché permette ad A2A di acquisire una piattaforma attiva nelle renewables (team di 20 professionisti specializzati) unitamente ad un portafoglio di progetti già in avanzata fase autorizzativa, aumentando la visibilità sulla crescita nelle rinnovabili (uno dei principali target del piano strategico della società)", sottolineano ancora da Equita.