A2A, perfezionata acquisizione portafogli eolici e fotovoltaici da Ardian

È stata perfezionata oggi l’acquisizione da parte di A2A dei portafogli eolici e fotovoltaici di Ardian secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti. In particolare, A2A ha acquisito partecipazioni in 3New&Partners, Daunia Calvello e Daunia Serracapriola, società che detengono un portafoglio di parchi eolici in Italia con una potenza complessiva di 335 MW (195 MW pro quota rispetto alla partecipazione acquisita in tale portafoglio), a fronte di un equity value di 265 milioni di euro. Inoltre, A2A ha acquisito un ulteriore portafoglio, 4New, composto da impianti eolici e fotovoltaici per complessivi 157 MW, di cui 117 MW localizzati in Italia e i restanti 40 MW in Spagna, per un equity value di 187 milioni. Lo si apprende in una nota di A2A.

Gli impianti eolici oggetto dell’acquisizione si trovano in Sardegna, Puglia, Campania e nella regione spagnola della Catalogna, mentre quelli fotovoltaici in Puglia, Lazio e nella regione spagnola dell’Andalusia.