A2A: linea di credito sustainability-linked a sostegno del Banco dell’energia Onlus

Daniela La Cava 2 luglio 2021 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo A2A ha sottoscritto una linea di credito revolving Sustainability- Linked da 500 milioni di euro della durata di 5 anni, collegata al raggiungimento di due degli obiettivi di sostenibilità del gruppo. Il margine della nuova linea di credito è, infatti, legato a target strategici nell’ambito della transizione energetica e dell’economia circolare che A2A ha definito nel proprio Piano Industriale 2021-2030 e che sono inclusi nel Sustainable Finance Framework recentemente pubblicato. La società spiega che il primo obiettivo riguarda la crescita della capacità installata da fonti rinnovabili mentre il secondo è rappresentato dall’incremento del recupero di materia dai rifiuti trattati.La linea prevede un meccanismo di aggiustamento del margine sia che A2A raggiunga i target prefissati (step down) sia nel caso in cui il gruppo non raggiunga tali obiettivi di sostenibilità (step up). Il risparmio dovuto al raggiungimento dei target o la potenziale penalità causata dal non raggiungimento andrà a beneficio delle comunità: l’importo verrà donato al Banco dell’energia Onlus, ente non profit promosso da A2A e dalle Fondazioni AEM e ASM, nato con l’obiettivo di supportare coloro che si trovano in situazioni di fragilità economica e sociale, con particolare attenzione alla povertà energetica.