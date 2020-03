A2A: impatto negativo da Covid-19 anche sullo scenario 2020 (analisti)

Alessandra Caparello 20 marzo 2020 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

Viaggia al rialzo oggi a Piazza Affari il titolo A2A che al momento segna +4,64% a 1,084 euro e questo nonostante gli analisti di Equita abbiano assegnato un rating Buy.I main topics dalla call, secondo gli esperti, sono che il CDA ha approvato le linee guida del BP 2020-24, ma il Piano dovrà essere approvato dal nuovo CDA, la prima stima di impatto Covid-19 di 20 mn sull'EBITDA, nella divisione Market (richieste di sospensione dei pagamenti), nel Waste (minore utilizzo degli impianti) e per i costi dello smart working.Inoltre i target di EBITDA del piano 2020-24 a 1.63 bn (6% cagr) sono ben superiori alle stime di 1.37 bn, ma non sono state fornite le assunzioni ed i dettagli del piano. Il target di 1.5 GW di rinnovabili al 2030 è deludente (500 MW al 2024). Positivo lo scenario per le aggregazioni dice Equita sottolineando che, chiuso l`accordo con AEB (35 mn di EBITDA), a2a avrà la governance ed una quota del 30%. Nessuna guidance sul 2020, ma considerando i rischi per Covid-19, il minore headging sulla powergen, l`impatto negativo dello scenario dei prezzi del gas e CO2 ridurremo le stime 2020 di EBITDA del 4-6% (8-10% sugli utili) e del 3-4% sul 2021 (effetto scenario) ed il target concludono gli analisti.