A2A e Ardian: accordi vincolanti per acquisizione portafogli eolici e fotovoltaici

Daniela La Cava 24 gennaio 2022 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

A2A e la società d'investimenti Ardian hanno annunciato di avere sottoscritto nel fine settimana un accordo vincolante ai sensi del quale A2A acquisterà da fondi Ardian partecipazioni in 3New&Partners, Daunia Calvello e Daunia Serracapriola, società che compongono un portafoglio di parchi eolici in Italia con una potenza complessiva di 335 MW (195 MW pro quota rispetto alla partecipazione detenuta da Ardian in tale portafoglio), a fronte di un equity value di 265 milioni di euro.Le due parti, si legge nella nota, hanno inoltre siglato un secondo accordo vincolante per un ulteriore portafoglio, 4New, interamente detenuto da un fondo gestito da Ardian composto da impianti eolici e fotovoltaici per complessivi 157 MW di cui 117 MW localizzati in Italia ed i restanti 40 WW in Spagna: l’acquisizione da parte di A2A prevede un equity value di 187 milioni di euro.Gli impianti eolici oggetto degli accordi fra A2A e Ardian si trovano in Sardegna, Puglia, Campania e nella regione spagnola della Catalogna mentre quelli fotovoltaici sono situati in Puglia, Lazio e nella regione spagnola dell’Andalusia. Il perfezionamento di entrambe le operazioni è condizionato all’avveramento di usuali condizioni sospensive ed è previsto indicativamente entro la fine di giugno 2022.