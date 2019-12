A2A, acquistato il 90% di Electrometal e il laboratorio Areslab

Valeria Panigada 23 dicembre 2019 - 14:29

A2A, attraverso la sua controllata A2A Ambiente, ha acquistato il 90% di Electrometal, azienda specializzata nel trattamento e recupero di rifiuti industriali, e di Areslab, laboratorio di analisi chimiche. Le due realtà si trovano a Castegnato in provincia di Brescia. "Per A2A - si legge nella nota diffusa oggi - l’operazione è in linea con gli obiettivi del piano industriale che prevedono investimenti in impianti di trattamento e in particolare tali da garantire la chiusura del ciclo ambientale". L’acquisizione permetterà al gruppo di ampliare il proprio portafoglio impiantistico, di garantire sinergie tra le proprie strutture e di aumentare la capacità di trattamento di rifiuti generati dalla produzione industriale.