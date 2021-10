A2A acquisisce partecipazione del 30% di F.lli Omini SpA

Alessandra Caparello 21 ottobre 2021 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

A2A – tramite la controllata A2A Ambiente - ha siglato l’accordo per l’acquisizione di una partecipazione del 30% di F.lli Omini SpA, società specializzata in demolizioni, finalizzata alla creazione di una collaborazione per le attività di decommissioning degli impianti industriali.In linea con il piano strategico di A2A, come si legge nella nota, la gestione della fase finale del ciclo di vita degli asset industriali è, infatti, un’attività ispirata ai principi di economia circolare, al recupero di materia e alla valorizzazione delle risorse. La partnership consentirà un’efficace dismissione degli impianti industriali a beneficio dei territori, e contribuirà ad eliminare gli impatti negativi sull’ambiente.