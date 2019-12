5G: intesa tra Fastweb e Linkem per realizzazione reti 5G Fixed Wireless Access

Daniela La Cava 23 dicembre 2019 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Fastweb e Linkem hanno annunciato un accordo di lungo termine per accelerare la costruzione delle loro rispettive reti 5G Fixed Wireless Access (FWA) e il reciproco accesso all’ingrosso a tali infrastrutture per la fornitura di connettività fiber-like con velocità fino a 1 Gbp/s. Lo si apprende in un comunicato congiunto diramato dalle due società.L’accordo, speigano le società, farà leva sugli asset esistenti dei due operatori – quali a esempio le competenze nel radio planning, i siti esistenti e nuovi - per consentire il roll-out più rapido ed efficiente di due reti 5G FWA indipendenti migliorandone sia la copertura che le performance. Allo stesso tempo l’accordo garantisce una rigorosa divisione dei rispettivi asset, servizi e offerte commerciali.Linkem e Fastweb avranno reciproco accesso all’ingrosso alle rispettive reti 5G, sfruttando così al meglio le caratteristiche specifiche delle reti per abilitare la fornitura di servizi ultrabroadband massimamente performanti ai propri clienti.