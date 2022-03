5G audiovisivo: Mise, al via la pubblicazione bando per progetti innovativi

Redazione Finanza 15 marzo 2022 - 11:17

MILANO (Finanza.com)

Promuovere l’avvio di nuovi progetti di ricerca basati su tecnologie 5G nel settore della produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi. È quanto prevede il bando pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) che mette a disposizione 5 milioni di euro per la trasformazione digitale dell’industria creativa e culturale del Paese. Lo rende noto il Mise sottolineando che in particolare saranno selezionati dei progetti pilota, della durata di un anno, che stimolino e valorizzino la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative attraverso l’utilizzo di tecnologie emergenti.L’obiettivo è realizzare contenuto di alta qualità, fruibili in realtà aumentata, virtuale e interattiva nell’ambito della produzione video remota e distribuita, della Dad+gaming, di eventi live e documentari. Le domande potranno essere presentate da imprese del settore, anche in forma aggregata, entro il 22 aprile 2022.