5G: GO internet, sottoscritto contratto finanziamento per 3 milioni per sviluppo rete

Daniela La Cava 23 settembre 2019 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

GO internet ha annunciato di avere sottoscritto con un gruppo bancario un contratto di finanziamento per un valore complessivo di 3 milioni di euro, assistito dalla garanzia del Mediocredito Centrale. Il finanziamento, della durata di 48 mesi, prevede un tasso fisso a condizioni di mercato e un rimborso a rate semestrali. Il contratto di finanziamento, spiega una nota, permetterà alla società di raccogliere nuove risorse funzionali al completamento dell’upgrade della rete nella regione Marche alla tecnologia 5G-ready, con l’obiettivo di mantenere forte la competitività dei servizi offerti nel contesto di un mercato in trasformazione e orientato verso reti con tecnologia 5G.