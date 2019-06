500 milioni di Utp di Mps a Cerberus, llimity e Dobank si sfidano su crediti aziende agricole (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 7 giugno 2019 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

"Per Mps arrivano in dirittura alcune importanti cessioni dei portafoglio di Utp (cioè unlikely to pay, ossia le inadempienze probabili)". E' quanto riporta Il Sole 24 Ore aggiungendo che, "secondo le indiscrezioni, la banca senese ha infatti trovato un accordo per cedere il portafoglio denominato Papa2, con uno stock che comprende un'ottantina di posizioni con sottostante immobiliare per un importo lordo di circa 500 milioni. Il compratore sarebbe il fondo statunitense Cerberus"."Negli scorsi giorni è stato ceduto anche un altro portafoglio: si tratta del pacchetto denominato Lima, per il quale le trattative, secondo le indiscrezioni, sarebbero state concluse con Bank of America Merrill Lynch. Il portafoglio Lima includeva Utp per circa 130 milioni di euro,con cinque o sei posizioni creditorie importanti".Il Sole 24 Ore aggiunge che tra qualche ora bisognerà decidere cosa fare con il portafoglio di crediti problematici (per 600 milioni di euro) con sottostante asset di origine agricola. Si tratta del progetto Ismea, che vede protagonisti crediti che coinvolgono "1.200 aziende agricole e che hanno avuto origine dalla gestione di Banca Verde, nata dall'Istituto Nazionale di Credito Agrario, incorporato in Mps nel 2004". A sfidarsi su questi crediti problematici sarebbero restati Dobank e la Illimity del banchiere Corrado Passera"