21 Invest di Alessandro Benetton completa cessione della polacca Apaczka

Daniela La Cava 14 ottobre 2020 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton, ha completato la vendita della società partecipata Apaczka, società operante nel settore della logistica e dell’e-commerce con sede a Varsavia. Dal 2017, il percorso di sviluppo di Apaczka è stato affiancato - spiega la nota - dal team locale polacco di 21 Invest e durante il periodo di investimento la società ha centrato gli ambiziosi obiettivi di crescita previsti al momento dell’ingresso rafforzando la struttura manageriale con nuove figure chiave nell’area della finanza, del prodotto, del marketing e del servizio ai clienti, acquisendo player strategici, tra cui il secondo player di logistica in Polonia e cinque acquisizioni minori volte all’accelerazione dello sviluppo digitale, ed implementando una strategia di diversificazione dei fornitori grazie a nuovi accordi raggiunti con corrieri internazionali come GLS.Apaczka ha inoltre ampliato l’offerta di servizi alle aziende e ai privati: offrendo la possibilità di effettuare spedizioni dalla Polonia alla Germania attraverso lo sviluppo di un nuovo servizio di spedizione internazionale. La società ha così potuto incrementare il numero di spedizioni, passando dai 2,4 milioni del 2016 ai circa 8 milioni di spedizioni nel 2020. Una crescita che si è riflessa anche sul fatturato nel triennio che va dal 2017 al 2020, che ha raggiunto un Cagr di oltre il 15% e con oltre 35 milioni di fatturato previsti a fine 2020. 21 Invest ha quindi identificato in Abris Capital Partner l’interlocutore ideale per proseguire il dinamico percorso di crescita sviluppato in Apaczka.