21Shares lancerà il suo ETP sul Bitcoin su Aquis Exchange in UK

Alessandra Caparello 7 giugno 2021 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

21Shares, società con sede a Zurigo leader negli ETP sulle criptovalute, annuncia che sarà possibile fare trading con uno dei suoi primi ETP sulle criptovalute lanciati sul mercato nel Regno Unito, attraverso la piattaforma Aquis Exchange. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla partnership con GHCO, un importantissimo market-maker e provider di liquidità, specializzato nel settore degli ETF.Il 21Shares Bitcoin ETP (ABTC) sarà disponibile su Aquis Exchange, un business pan-europeo di MTF, con sede a Londra e Parigi, che offre agli investitori la possibilità di investire in 15 delle azioni più liquide sui mercati europei. Lo ABTC sarà compensato a livello centrale (CCP) e strutturato come un ETF. Gli ETP sono scambiabili sulle apposite piattaforme come se fossero azioni di società quotate; così gli investitori in UK potranno crearsi una posizione rispetto al Bitcoin all’interno di un contesto regolamentato e dalle dinamiche conosciute.