21Invest di Alessandro Benetton acquisisce Energreen

21 Invest ha acquisito Energreen, operatore italiano leader della progettazione e produzione di macchinari per la manutenzione del verde professionale. – Fondata alla fine degli anni ’90 e con sede a Poiana Maggiore (Vicenza), Energreen conta 150 dipendenti e punta a raggiungere i 70 milioni di euro di fatturato nel 2022 (30% in Italia, 70% all’estero, in particolare in Francia, Germania e Usa). La produzione ha luogo nello stabilimento di recente costruzione, in provincia di Vicenza, di oltre 20 mila metri quadri, con un’installazione di pannelli fotovoltaici che permette il 30% di autoconsumo. Alessandro Benetton, Presidente e Fondatore di 21 Invest, ha commentato: “Energreen è una realtà industriale del territorio che vanta già una leadership a livello internazionale. L’attenzione avuta dalla famiglia Fraron nell’innovare costantemente le tecnologie, e con grande focus sulla sostenibilità ambientale, è un punto di partenza fondamentale per 21 Invest che metterà a disposizione le sue competenze per l’affermazione di Energreen come leader indiscusso del settore a livello mondiale”.