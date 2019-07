€-coin recupera in luglio, ma rimane su valori molto contenuti

Daniela La Cava 31 luglio 2019 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

€-coin recupera terreno, ma resta su valori molto contenuti. Secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia, l'indicatore è risalito a 0,21 (da 0,14 in giugno), continuando tuttavia a segnalare – come dall’inizio del 2019 – una crescita modesta nell’area dell’euro."L’indicatore ha beneficiato del miglioramento del clima di fiducia dei consumatori e dell’aumento delle immatricolazioni, mentre continua a essere frenato dalla debolezza del ciclo industriale e del commercio con l’estero", spiega Bankitalia in una nota.€-coin – sviluppato dalla Banca d'Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro. €-coin esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).