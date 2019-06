€-coin: a maggio si interrompe la flessione, sponda da buone immatricolazioni auto e vendite dettaglio

Daniela La Cava 31 maggio 2019 - 09:48

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio l'€-coin è lievemente aumentato, a 0,20 (da 0,18 in aprile), dopo sei cali consecutivi. È quanto emerge da una nota della Banca d'Italia. L’indicatore ha beneficiato del buon andamento delle immatricolazioni di autoveicoli e delle vendite al dettaglio, nonché del lieve recupero della fiducia di famiglie e imprese; resta tuttavia debole il contributo derivante dall’attività industriale.€-coin – sviluppato dalla Banca d'Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro. €-coin esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del Pil depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).