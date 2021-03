€-coin: Bankitalia, a febbraio si mantiene stabile

Daniela La Cava 3 marzo 2021 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di febbraio l'€-coin è rimasto pressoché invariato a 0,96 (da 0,99 in gennaio), confermando il graduale recupero della dinamica di fondo dell’economia dell’area dell’euro. Lo rende noto la Banca d'Italia indicando che il miglioramento della fiducia delle imprese manifatturiere è stato compensato dalla persistente debolezza dei servizi, come recentemente segnalato dall’indice dei responsabili degli acquisti.L'€-coin – sviluppato dalla Banca d’Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo). È pubblicato mensilmente dalla Banca d’Italia e dal CEPR.