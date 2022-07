Partenza cauta in Europa nel giorno dopo il rialzo dei tassi della Bce – Errata Corrige

In parziale correzione di quanto riportato nella notizia delle 09:23 di oggi intitolata: “Partenza cauta in Europa nel giorno dopo il taglio dei tassi della Bce”, si precisa che erroneamente nel titolo si fa riferimento a un taglio dei tassi della Bce, mentre i tassi sono stati alzati. Ci scusiamo con i lettori.

Di seguito la versione corretta della notizia:

Partenza cauta per i principali indici europei nel giorno dopo la decisione della Bce di aumentare i tassi di 50 punti base. Il Ftse Mib apre in ribasso e si trova al momento poco sotto la parità a quota 21.189 punti. L’indice Dax si trova a quota 13.220 punti in calo dello 0,10%. L’indice Eurostoxx 50 si trova in ribasso dello 0,24%; mentre l’indice peggiore è quella svedese con un ribasso dello 0,53%.