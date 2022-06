Mediobanca, al via oggi l’Italian ceo conference: tra gli interventi in agenda quello di Enria (Bce)

Prende ufficialmente il via oggi l’ottava edizione dell’Italian ceo conference, evento annuale organizzato da Mediobanca che riunisce in presenza oltre 50 amministratori delegati di aziende italiane quotate e più di 180 investitori italiani e stranieri appartenenti alle principali case di investimento. Come ogni anno ad Alberto Nagel, ceo di Mediobanca, il compito di aprire i lavori della due giorni in cui sono programmati oltre 650 meeting tra società e investitori e alcune round table tematiche.

La prima giornata è dedicata ai titoli finanziari, con l’intervento di Andrea Enria (in webstreaming fino alle 09.00), presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (Bce), che si focalizza su regolamentazione bancaria europea, capital return, consolidamento e trasformazione digitale. Seguono gli interventi di Andrea Orcel (webstreaming 14.00 – 14.45), ceo UniCredit, e Stefano Del Punta, cfo di Intesa Sanpaolo, che valuteranno i rischi di recessione e le opportunità offerte alle banche dai tassi d’interesse nell’attuale scenario di mercato.

Una sessione speciale è poi dedicata alle valute digitali e vede la partecipazione di Andrea Pinna, team lead digital Euro ECB, e Pietro Sella, presidente del Comitato Tecnico e Innovazione dell’Abi.

La giornata di mercoledì è invece dedicata alle società energetiche e infrastrutturali. Si parlerà del percorso di indipendenza energetica per l’Italia, di innalzamento dei prezzi dell’energia, di inflazione e di aumento dei tassi di interesse con il contributo di Stefano Besseghini, presidente di Arera, Claudio Descalzi, numero uno di Eni, Stefano Venier, a.d. di Snam, Stefano Donnarumma, ceo di Terna e Giovanni Ferigo, a.d. di Inwit.