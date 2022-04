LVenture balza del 12% in Borsa, via libera da cda a interesse Cpi per aumento capitale riservato

Redazione Finanza 19 aprile 2022 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

Scambi in deciso rialzo per LVenture a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di oltre il 12% a 0,4190 euro (massimo intraday a 0,4300 euro). Lo scorso 14 aprile, LVenture Group ha comunicato che il consiglio di amministrazione della società, preso atto della manifestazione di interesse a sottoscrivere un aumento di capitale riservato, fino a un prezzo massimo di 0,55 euro per azione per complessivi 2 milioni di euro da parte di Compagnia Padana per Investimenti (Cpi), ha deliberato di avviare l’iter necessario a permettere la sottoscrizione dell’aumento riservato da parte di Cpi.L’operazione, si legge in una nota, viene valutata positivamente dal cda in quanto consente di ampliare la compagine azionaria attraverso l’ingresso di un investitore strategico interessato a sostenere l’emittente nella sua crescita sia in Italia, sia a livello internazionale.