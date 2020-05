Iliad: entrate raddoppiate nel primo trimestre grazie soprattutto al mercato italiano

Alessandra Caparello 12 maggio 2020 - 09:42

MILANO (Finanza.com)

Entrate in aumento nel primo trimestre per Iliad, grazie al raddoppio dei ricavi della sua attivitĂ italiana, e nonostante la pandemia di coronavirus.Il gruppo francese delle telecomunicazioni ha dichiarato che i ricavi trimestrali sono aumentati del 6,9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 1,38 miliardi di euro (1,49 miliardi di dollari), rispetto a 1,29 miliardi di euro dell'anno precedente.I ricavi in Francia sono aumentati dell'1,7% a 1,23 miliardi di euro, mentre le attivitĂ italiane del gruppo hanno generato 150 milioni di euro. Iliad mira a generare un fatturato di 1,5 miliardi di euro in Italia nel lungo termine.