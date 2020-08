Fineco: raccolta netta luglio per 679 mln (+62% a/a)

simone borghi 6 agosto 2020 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di luglio la raccolta netta di Fineco si attesta a 679 milioni di euro (+62% a/a), ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. L’asset mix, che prosegue il trend di costante miglioramento, vede una netta preponderanza della componente gestita, in crescita a 650 milioni (oltre 11 volte il risultato di luglio 2019). La raccolta amministrata è pari a 77 milioni, mentre la diretta è -49 milioni. La crescita del brokerage si conferma strutturale, sostenuta dalla rivisitazione dell’offerta e dall’ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma. I ricavi stimati per il mese di luglio sono circa 18,7 milioni, +66% rispetto a luglio 2019. Da inizio anno i ricavi stimati sono circa 146,6 milioni, con una crescita a/a intorno a +101%.Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara: “Il mese di luglio ha registrato un dato di raccolta particolarmente positivo, sia in termini assoluti sia per quanto riguarda la solidità della componente gestita. Si conferma il cambio di paradigma in corso guidato dalla digitalizzazione, e grandi opportunità di crescita per chi punta su trasparenza e sostenibilità. In questa direzione il contributo di Fineco Asset Management si è dimostrato eccellente, a conferma della sempre maggiore attenzione a una gestione efficiente del risparmio da parte delle famiglie. Anche la crescita strutturale del brokerage evidenzia la presenza di una platea sempre più ampia di investitori attivi, che scelgono di interagire con i mercati sfruttando la solidità della nostra piattaforma”.