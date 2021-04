Fenix Entertainment: da oggi tre pellicole inedite su Sky

Redazione Finanza 28 aprile 2021 - 16:25

MILANO (Finanza.com)

Fenix Entertainment ha annunciato di avere siglato un accordo con Sky per la messa in onda sul canale Sky Cinema di tre titoli ancora inediti in Italia. La società di produzione cinematografica ha indicato che il primo film in uscita, che sarà disponibile da oggi, è il thriller "Dietro la notte", realizzato da Fenix con Rai Cinema e opera prima cinematografica del regista Daniele Falleri. Il film sarà disponibile fino al 25 maggio 2021 nella sezione Pay Per View Sky Premiere Prima fila, e a seguire sarà disponibile in piattaforma per tutti gli abbonati. Il 15 maggio sarà poi la volta di "Ostaggi", opera prima di Eleonora Ivone prodotto da Fenix con Wake Up Produzioni e con il sostegno della Calabria Film Commission e tratto dall’omonima piece teatrale di successo di Angelo Longoni. La pellicola uscirà in Pay Per View su Sky Premiere Prima fila fino all’11 giugno 2021, per poi essere disponibile in Pay per tutti gli abbonati. Il 1° giugno, infine, uscirà su Sky in Pay per gli abbonati un titolo internazionale: "DNA – Le radici dell’amore", della pluripremiata cineasta francese Maïwenn.