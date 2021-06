CNH Industrial si rafforza nell'agricoltura di precisione, acquisirà l'americana Raven Industries

Valeria Panigada 21 giugno 2021 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per acquisire il 100% delle azioni di Raven Industries, un leader nelle tecnologie di agricoltura di precisione con sede negli Stati Uniti. L'acquisizione avverrà per 58 dollari per azione, che rappresentano un premio del 33,6% sul prezzo medio ponderato sugli scambi delle ultime quattro settimane, ovvero 2,1 miliardi di dollari di Enterprise Value. L'esborso verrà finanziato con la liquidità attualmente disponibile, ha precisato CNH Industrial, e la chiusura dell’operazione è attesa per l’ultimo trimestre del 2021, dopo l’approvazione degli azionisti di Raven e l’ottenimento di quelle delle autorità competenti.L’acquisizione, precisa CNH Industrial, migliorerà ulteriormente la sua posizione nel mercato agricolo globale, aggiungendo capacità di innovazione nelle tecnologie dell’agricoltura di precisione e dei mezzi agricoli autonomi. "Ci si attende - si legge nella nota - che le sinergie generate dalla transazione ammonteranno a circa 400 milioni di dollari di ricavi ricorrenti nel 2025, risultanti in 150 milioni di dollari di Ebitda incrementale".