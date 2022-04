Atlantia svetta a Piazza Affari grazie a rumor offerta Perez

Redazione Finanza 6 aprile 2022 - 17:38

MILANO

Sugli scudi a fine seduta Atlantia in scia al rumor che vede Florentino Perez, maggiore azionista di ACS, pronto a lanciare un'offerta sul gruppo infrastrutturale italiano. Il titolo Atlantia è salito fino a 20,20 euro, sui massimi a due anni, per poi chiudere a 19 euro (+2,45%).Florentino Perez starebbe lavorando su un piano per acquisire Atlantia, secondo quanto riferisce Bloomberg, che parla anche di interesse da parte di diversi investitori in infrastrutture e private equity.