Tesla posticipa il ritorno a pieno regime della produzione a Shanghai

Titta Ferraro 16 maggio 2022 - 06:48

MILANO (Finanza.com)

Tesla rimanda di almeno una settimana il piano per riportare la produzione nel suo stabilimento di Shanghai ai livelli prima del lockdown. Il colosso delle auto elettriche, stando a quanto riferisce l'agenzia Reuters, prevede di attenersi a un turno per il suo stabilimento di Shanghai per la settimana in corso con una produzione giornaliera di circa 1.200 unità. Nei precedenti piani di Tesla c'era quello di ritornare da oggi a 2.600 auto al giorno.Ma l'ultimo memorandum afferma che prevede di attenersi a un turno per il suo stabilimento di Shanghai per la settimana in corso con una produzione giornaliera di circa 1.200 unità. Ha anche affermato che ora mirerà ad aumentare la produzione a 2.600 unità al giorno dal 23 maggio.La città di Shanghai punta a riaprire e tornare alla normalità dal 1 giugno con 15 dei suoi 16 distretti che hanno eliminato i casi Covid al di fuori delle aree di quarantena.