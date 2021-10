Prezzi gas naturale tornano a salire, nuovo alert energetico da provincia cinese Liaoning

Titta Ferraro 11 ottobre 2021 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

Il global energy crunch tornano a surriscaldare i prezzi del gas. Il futures sul gas naturale scambia a $ 5,78 per milione di unità termiche britanniche (MMBtu), in rialzo del 3,8%.Oggi la provincia cinese di Liaoning ha emesso il suo secondo alert di carenza di energia di livello più alto, il quinto in due settimane, avvertendo che il deficit potrebbe raggiungere quasi 5 gigawatt (GW).A pesare in questi mesi è stato l'aumento della domanda a livello globale e l'offerta che fatica ad adeguarsi. La domanda è aumentata per diversi motivi, incluso il fatto che l'Europa ha avuto un inverno più freddo lo scorso anno e quindi le scorte di gas si sono assottigliate; in aggiunta è stato un anno negativo per la produzione eolica alimentando la dipendenza dal gas.